La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme la sentencia de 20 años de pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva, contra Mario Raúl Denegri Rodríguez. El procesado fue hallado responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de su hijastra de 36 años.

Grave delito

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Luis Mansilla Velásquez sustentó la posición acusadora rebatiendo de manera integral los argumentos expuestos por la defensa. La representación del Ministerio Público fundamentó la solidez de las pruebas presentadas en el juicio oral y demostró ante la Sala de Apelaciones de Nasca que el agresor instrumentalizó la discapacidad mental severa de la víctima, logrando que el tribunal desestimara el recurso de apelación de forma unánime.

La investigación previa en primera instancia estuvo conducida por el fiscal provincial Dr. José Alejandro Meléndez Curasi, quien consiguió la condena inicial el 30 de enero de 2025. En dicha etapa se acreditó la responsabilidad del imputado mediante elementos clave como el testimonio de la víctima en Cámara Gesell, diversas pericias psicológicas y el certificado oficial de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud.

Los hechos materia de condena ocurrieron durante la noche del 7 de marzo de 2022 en el distrito de Nasca. El agresor aprovechó que la víctima retornaba de su jornada laboral y se encontraba sola en el inmueble familiar para conducirla con engaños hasta su habitación, lugar donde consumó el abuso sexual.

El sentenciado es expareja de la madre de la agraviada y convivió en el mismo domicilio por más de 20 años. Dicha convivencia le permitía conocer detalladamente el estado de vulnerabilidad y el retraso mental que padece la víctima,condición de la cual se valió para cometer el delito.

La resolución judicial ratifica la pena efectiva que Mario Raúl Denegri Rodríguez deberá cumplir en el penal correspondiente, concluyendo la instancia de apelación abierta por la defensa del imputado.

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