La Contraloría General advirtió a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, de la provincia de Nasca, una serie de deficiencias en el expediente técnico y en el concurso público para otorgar la buena pro del proyecto de construcción de pavimento y vereda en el sector Nueva Unión, cuyo valor asciende a 932 mil 498 soles.

Control en entidad

El órgano de control advierte que, entre estas situaciones adversas destacan el hecho de que el proyecto no cuenta con la factibilidad del servicio de saneamiento para la ejecución total de la obra, incongruencias en las bases integradas del concurso y el descarte de tres postores por errores de digitación.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 020-2024-OCI/0407-SVC, en el expediente técnico de este proyecto de mejoramiento vial también se contempla la intervención de las calles 13 y 14 del sector Unión para la ampliación del servicio agua y alcantarillado en dicha zona; sin embargo, no se incluye como parte de la documentación técnica que acredite la libre disponibilidad del terreno, el pronunciamiento de la entidad que presta el servicio de saneamiento (agua y desagüe) en el distrito respecto a la factibilidad, hecho que podría ocasionar paralizaciones en la obra.

Asimismo, el informe de Contraloría alerta que, la entidad no admitió a tres postores porque sus ofertas presentaron errores de digitación que eran subsanables, ya que no se alteró el contenido esencial de la oferta presentada, lo que no garantizaría la legalidad y transparencia del referido concurso público.

Por último, se identificaron incongruencias y omisiones en las bases del procedimiento de selección respecto a las penalidades, adelantos, insumos, equipamiento y mobiliario, que distorsionarían la ejecución contractual.

