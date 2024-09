Lucha frontal contra la corrupción y los actos de inconducta funcional en múltiples instituciones públicas están siendo ejecutadas por la Contraloría, que en la región Ica registra 29 auditorías y más de 300 controles simultáneos, así lo informó el gerente regional de Control de Ica de la Contraloría General de la República, David Quiroga Paiva.

Control gubernamental

Explicó que se vela por la verificación del correcto uso de los recursos y bienes del Estado y a través de los órganos de control institucional, los auditores han realizado trabajo de campo en decenas de obras públicas, asimismo cientos de acompañamientos en construcción de pistas y veredas, agua y desagüe, obras hidráulicas, colegios y otros.

“Es una obligación que tienen los jefes de órganos de control institucional y el gerente regional de control que en forma trimestral deben presentar los resultados. Hasta el momento se han realizado 29 auditorías y aproximadamente 313 acompañamientos en la modalidad de control simultáneo y se han emitido 5 informes de control previo lo cual hace un cumplimento del plan en un 60 a 65%, además de las auditorías que están ejecución”, declaró.

Añadió que como parte del control gubernamental intervienen en simultáneo en 25 obras públicas, hasta donde se han desplazado un total de 34 ingenieros especialistas quienes realizan el control concurrente. Del mismo modo las comisiones de control llegan a obras con inversiones millonarias como la del río Pisco, río Ica, y advirtió que en las auditorías se podrían identificar funcionarios con presunta responsabilidad penal.

“En toda la región Ica estamos auditorías y se encuentra en reserva, pero en todas se ha identificado responsabilidad civil o penal. Hay en este momento 17 servicios de control en la modalidad de auditoría de cumplimiento y 9 en la modalidad de servicio de control específico, pronto tendremos los resultados”, acotó.

Al ser consultado sobre el megaproyecto afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Grande (Santa Cruz, Palpa), la presa Los Loros del Gobierno Regional de Ica, donde se invierte cerca de 400 millones de soles, dijo que en esa obra se realizan múltiples controles y se intervendrá nuevamente con un especialista en geotecnia y en represas.

Quiroga Paiva, también alerta que las instituciones públicas pretenden realizar múltiples proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, buscando comprometer millonarias sumas de dinero, sin embargo, muchos proyectos son denegados ya que no cumplen con los requisitos técnicos.

“A Contraloría en Ica han llegado 15 pedidos de obras por impuestos y hemos descartado 10 porque realmente no reúnen los requisitos técnicos y hay un riesgo ahí en la inversión. No tienen consistencia técnica, requisitos de carácter real, me han presentado proyectos y los costos que estaban ahí están caducos y sin soluciones técnicas. En la modalidad de obra por impuestos todos los proyectos son de 10 millones de soles para arriba”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO