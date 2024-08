Los residentes del Asentamiento Humano El Pino, en Vista Alegre, Nasca, han expresado su creciente descontento y preocupación ante el evidente abandono y mantenimiento incompleto del local multiusos de su comunidad. Luz Marca, presidenta de la comunidad, ha señalado que Martín Martínez Monroy, quien se presentó como responsable del mantenimiento, entregó un expediente no oficial que detalla varias mejoras que no se han llevado a cabo, generando inquietud entre los vecinos.

ABANDONO MUNICIPAL

Entre las mejoras mencionadas en el documento se encuentran la instalación de lámparas de emergencia, cambios de focos LED, cambio de sanitarios, instalación de una electrobomba, instalación de un tanque elevado, encerado de piso y protectores de tanque elevado. “Yo personalmente pedí ese documento por transparencia, porque no quería que se haga mantenimiento al local sin el tanque elevado. Pero al acercarme al alcalde más de una vez y no obtener respuesta, decidí solicitar el documento. Después de una semana me llamaron para decirme que no hay expediente en la municipalidad”, declaró Febe García.

La vicepresidenta de la comunidad, Febe García, respaldó las declaraciones de Marca y añadió que presentó una solicitud de información a la Municipalidad de Vista Alegre el pasado 11 de junio, utilizando el portal de transparencia. Según la legislación vigente, la municipalidad tiene un plazo máximo de 10 días para responder a dichas solicitudes. Sin embargo, han pasado casi dos meses sin recibir ninguna respuesta, lo que ha incrementado la frustración y desconfianza de los moradores.

. Los residentes del A.H. El Pino exigen una explicación clara y acciones concretas por parte de las autoridades locales para resolver la situación del local multiusos, que es vital para las actividades comunitarias y el bienestar de los vecinos.

La comunidad de El Pino hace un llamado a la Municipalidad de Vista Alegre para que se atiendan sus demandas y se garantice la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Los moradores esperan una pronta intervención que permita completar las mejoras necesarias y restablecer la confianza en las instituciones locales.

Días tiene la municipalidad distrital de Vista Alegre para responder solicitudes, pero han pasado así 4 meses.

VIDEO RECOMENDADO