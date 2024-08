En el pasaje Gómez del distrito de Parcona, los vecinos han expresado su indignación por el abandono de la obra de pistas y veredas que se venía realizando en la zona. Los residentes señalaron que la intervención dejó destruido el servicio de alcantarillado, provocando que desde el viernes no puedan usar el desagüe, lo que ha generado serios inconvenientes y riesgos sanitarios para la comunidad.

Vecinos indignados

“Nos han venido a avisar hoy día, que ya han dejado la obra, nos han abandonado. Mire la situación que estamos ahorita, como están los desagües rotos, las zanjas, no podemos entrar, acá hay talleres, acá hay negocios que tenemos que trabajar. Nos están perjudicando y no es posible que nos dejen así. Según nos han dicho que el alcalde no les quiere dar el adicional que quedó, entonces aquí yo no sé quien tiene la culpa” declaró una moradora.

Los afectados exigieron una respuesta inmediata de las autoridades municipales para solucionar el problema del alcantarillado y reanudar los trabajos de la obra. La situación ha generado un creciente malestar entre los vecinos, quienes se sienten abandonados y esperan que las autoridades actúen con prontitud para resolver esta problemática que afecta su calidad de vida.

