La obra “Reconstrucción del establecimiento de salud de Parcona” se encuentra en el total abandono cerca de tres años. Ayer, los profesionales de la Salud que laboraban en el establecimiento, protestaron exigiendo la culminación de los trabajos, ya que deben atender a cientos de personas en el pasadizo de un hotel sin las condiciones adecuadas.

Realidad en la zona

Para la reconstrucción del mencionado centro, se destinó 24 millones 941 mil 818.30 soles, y debió culminar el 2 de marzo del 2023, sin embargo, actualmente se considera un “elefante blanco” y solo tendría un avance del 40 % de ejecución. Por ello, profesionales de la salud marcharon por horas pidiendo el respaldo de las autoridades del Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Distrital de Parcona, congresistas y otros, para que se reinicien los trabajos lo más pronto posible.

”Estamos atendiendo en un hotel y la marcha es por la solicitud que se inicie la reconstrucción, tenemos casi tres años fuera del establecimiento de salud. Si bien es cierto han aprobado una partida por casi 40 millones de soles, pero prácticamente está solo en documento y de acuerdo a los que nos han dicho, siempre y cuando den el dinero, son 14 meses y eso no lo tenemos seguro, solo está en papel. Atendemos en un pasillo y los consultorios no se pueden adecuar porque eso ha sido un hotel, esperábamos que eran 8 a 9 meses, pero ya llevamos más de 2 años en ese hotel”, declaró el director del Centro de Salud de Parcona, Dr. Andrés Eneque Cornejo.

Añadió que las instalaciones actuales donde funciona el centro de salud, se han visto afectadas por lluvias pasadas, ya que el agua filtro masivamente dañando equipos médicos y otros, por lo que señaló es urgente que sean cambiados del lugar.

”Cuando llueve es una coladera eso ha permitido que se malogre los artefactos eléctricos, cadena de frío, se ha malogrado el marcador, computadoras. Diariamente tenemos casi 280 pacientes para enfermería, obstetricia, ginecología, medicina, laboratorio, psicología. Solo se ha construido el 40 % de la obra y como plan alterno nos iban a instalar en módulos temporales, que debieron ser entregados en diciembre del 2023, pero continúa su instalación en el olvido”, agregó.

Por su parte, el presidente del Frente Cívico de Defensa de Parcona, Rubén Ayarza, también alzó su voz de protesta y enfatizó en que otro problema es la instalación de los 33 módulos temporales, que no son utilizados.

”Solamente esa reunión fue para la foto, pero no hay nada concreto, es un proceso más de tantas cosas que hay. Exigimos que el ministro de Salud venga a Parcona y se comprometa públicamente y que vea el tema del presupuesto que se debe definir en agosto. Hemos logrado que se considere como un minihospital, no queremos que se quede en papel, queremos que se cumpla a cabalidad, que no solo sea una motivación de calmante para los gobernantes”, enfatizó.

Cabe señalar que la Dirección Regional de Salud de Ica informó que el Ministerio de Salud aprobó el expediente técnico del saldo de obra para la construcción del Centro de Salud de Parcona, cuya inversión ascenderá a más de 39 millones de soles.

“El Pronis después de todo este tiempo mediante expediente técnico Nª 014-2024 ha aprobado la culminación del centro de salud, con el plus que también fue pedido por nosotros que no solo se coberture la infraestructura, sino también equipamiento nuevo, porque no es justo que se construya un nuevo centro de salud y se continúe trabajando con los mismos equipamientos que tienen en algunos casos 10 o 15 años”, refirió el Dr. Víctor Montalvo Vásquez, director regional de Salud.

VIDEO RECOMENDADO