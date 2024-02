Una presunta negligencia médica se ha denunciado en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. La madre de una bebé de tres meses de nacida denuncia que un médico pediatra sin realizar un diagnóstico preciso del problema de salud de la menor, ordenó se le aplicará una inyección intravenosa, lo que habría originado la muerte de la pequeña.

Grave denuncia

La señora Luz María Yaranga Laura, entre lágrimas de dolor explicó que el último viernes 02 de febrero del 2024, llevó a su menor hija de iniciales M.S.Y. de tres meses de edad al mencionado nosocomio, ya que tenía fiebre, ese mismo día en el hospital solo le recetaron un jarabe y dieron de alta a la menor. El problema de salud de la infante se prolongó y por ello el domingo 04 de febrero nuevamente ingresó a su bebé al nosocomio.

“El viernes llevé a mi bebé porque estaba con fiebre y diarera y la pediatra solo le receté jarabe y la dio de alta, le sacaron algunos análisis y supuestamente tenía la garganta inflamada y me dieron para la infección y me fui a mi casa, pero el paracetamol no le hacía efecto, y no le calmaba la fiebre y la he traído hoy (domingo 4 de febrero) a las tres de la tarde porque no le bajaba la fiebre y seguía con la diarrea y le pusieron por la vena para la fiebre, la bañaron y le estaba bajando. Hicieron cambio de turno y luego le aplicaron una ampolla de ceftriaxona y eso ordenó la misma pediatra que la atendió el viernes, tampoco le hicieron una prueba si era alérgica al medicamento”, declaró.

Añadió que previo a la aplicación del inyectable, se le practicó a la menor una radiografía de pulmones y otros análisis, sin embargo, el diagnóstico seguía siendo desconocido para la madre, además que al momento de la emergencia no había un médico que pueda atender inmediatamente a la infante.

“Le sacaron análisis y le pregunté qué es lo que tiene mi bebé y me dijeron señora no le descartamos nada, no sabemos que es lo que tiene y sin saber, le aplicaron esa ampolla por su vena y mi bebé ya no reaccionada y perdía sus signos vitales, ya estaba descomponiéndose su cuerpito. He estado presente hasta cuando le pusieron oxígeno solo los enfermeros porque fui corriendo a pedir ayuda y no había ningún médico en emergencia. Han matado a mi bebé tan pequeñita que estaba, ella estaba bien y porque ponen médicos tan ineptos”, dijo.

En la misma línea, sostuvo que no se priorizó la referencia de la menor desde el hospital nasqueño a un nosocomio de mayor especialidad en la provincia de Ica, pese a que los médicos le explicaron a la progenitora que no tenían los equipos necesarios para la evaluación y tratamiento. La menor llevaba más de 6 horas en el hospital de Nasca y falleció al promediar las 10:00 de la noche.

Los padres de la infante realizaron la denuncia pública desde los exteriores del centro hospitalario, ya que no se les permitía el ingreso para poder exigir información sobre el deceso de su hija. Personal de seguridad del nosocomio solo detalló que la orden era que debían regresar al día siguiente (hoy) a las 7:00 de la mañana a retirar el cuerpo.

Presunto maltrato

En tanto, José Luis Espinoza Legua, asesor legal de la familia, señaló que también se denunciará las medidas irregulares, ya que no se atendió a la madre de familia luego del deceso de la infante, tampoco se les específico sobre los datos de la médico pediatra que atendió a la bebé.

“Se ha hecho de conocimiento a la comisaría y el personal de delitos y faltas reportará al Ministerio Público para que inicié la investigación. Tenemos que ver para que se recabe la historia clínica y quien ha atendido a la bebé, no nos han permitido el ingreso ni siquiera a la madre y son las medidas irregulares que toma el hospital y ello también será objeto de investigación. Se deber hacer una necropsia para deterioran la causa de la muerte”, agregó.

La familia exigió un claro pronunciamiento por parte del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola a cargo del director ejecutivo Hans Panta Borda, sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se brindó ningún comunicado oficial sobre el caso denunciado.

