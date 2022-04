Nasca: Desborde de acequia causa aniego en calles de San Carlos

El desborde de una acequia de regadío en el fundo La Gobernadora, ubicada a espaldas del estadio municipal de Nasca, ocasionó el aniego de varias calles en el sector de San Carlos, siendo afectados varias cuadras de las calles Malecón Tierras Blancas, Los pasajes Quispe, Olaya, Ángela, Torrico, la calle Zarumilla, la avenida Los Paredones y el mercado de Pangaraví.

Los vecinos más perjudicados con el empozamiento del agua tuvieron que utilizaran costales con arena para proteger sus viviendas, mientras que otros con menor suerte hacían esfuerzos con escobas en manos y trapeadores para evacuar las aguas que inundaron sus viviendas.

Ante el aniego que sorprendió y perjudico a los vecinos, solicitaron a las autoridades competentes las investigaciones y sanciones pertinentes para los responsables de un hecho negligente que no puede quedar impune. La empresa Emapavigsa, emitió un comunicado señalando que no eran sus redes y que no se hacían responsables.