Durante el primer día del paro de transportistas se registraron diversos desmanes, robos y enfrentamientos en varios distritos de la provincia de Ica. El caos y descontrol fue originado por vándalos quienes se infiltraron en la medida de lucha pacífica, para terminar cometiendo delitos, en varios puntos a nivel provincial.

Bloqueo en varios distritos

Durante las primeras 24 horas del paro, que según los gremios de transportistas de todas las modalidades se acatará hasta hoy martes 5 de abril, se registraron bloqueos de múltiples carreteras. Al promediar la medianoche de ayer, los manifestantes bloquearon las vías en el distrito de Ocucaje, ocasionando que cientos de vehículos se queden varados en la carretera Panamericana Sur. Posteriormente establecieron otros puntos de bloqueo en el sector de Casablanca y La Venta (Santiago), pasando las horas, los transportistas se sumaban a la medida de lucha que tiene como reclamo principal el alto precio de los combustibles y los productos de la canasta básica familiar, es así que también se reportaron bloqueos radicales en los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y San Juan Bautista.

Mientras que la situación de caos y descontrol, se evidenció en las jurisdicciones del distrito de Parcona, donde gremios de transportistas bloquearon la vía por varias horas a la altura del puente “La Achirana” y el puente Grau, la acción de protesta también se replicó en Ica, y el distrito de Salas, en este último se dieron actos delictivos por parte de un grupo de sujetos que se infiltraron en la medida de lucha y que arremetieron contra propiedades privadas, causando daños materiales.

“Nosotros los transportistas realizamos nuestros reclamos de manera pacífica, sabemos que en toda marcha existen infiltrados y ellos son los que causan el desorden, por eso apoyamos la presencia policial para que pongan orden, pero el paro continuará, ya que el gas, la gasolina y otros combustibles están demasiado caros y perjudica a quienes humildemente se dedican a realizar servicio de colectivo, taxi, y también a transportistas de carga pesada, que cada día gastan más de mil soles, pagando diversos peajes”, declaró un manifestante, quien pidió el anonimato.

Destrozos a la propiedad privada

Sin embargo, los actos delincuenciales se evidenciaron de manera muy latente en diversos vídeos difundidos en redes sociales, donde se observa el preciso momento en que manifestantes aprovechando la falta de personal de la Policía Nacional rompen puertas de un minimarket en el interior del grifo Sacramento, ubicado en el distrito de Subtanjalla, para saquear el establecimiento. Los vándalos entraron por decenas rompiendo también lunas y comenzaron a llevarse los productos. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y se estima que los daños materiales por el destrozó del minimarket ascienden a los 35 mil soles.

En tanto la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), confirmó que en la provincia de Ica se ha presentado el bloqueo total del kilómetro 299 de la Panamericana Sur, en el sector El Álamo, además del kilómetro 290, en la zona conocida como La Expansión Urbana y el kilómetro 273, en la zona de Barrio Chino, donde trabajadores del sector de la agroexportación apoyan el paro de transportistas y han establecido piquetes con piedras, quemas de llantas y estructuras de concreto, impidiendo el pase de toda unidad vehicular.

“En el fundo nos explotan, por eso apoyamos la lucha, los precios del azúcar, fideos, aceite, pan, todo ha subido y con el sueldo no alcanza, somos familias humildes que venimos en muchos casos de otras regiones y a pesar que soportamos condiciones precarias en nuestras viviendas, tenemos que soportar que nuestros hijos se alimenten mal”, declaró Gisela Rojo, trabajadora de una empresa agroexportadora.

Cientos de trabajadores de la agroexportación tenían como reclamo en común que las condiciones de trabajo en las empresas agrícolas continúan siendo malas, ya que pese a la emergencia sanitaria por la COVID-19, no les brindan ni siquiera mascarillas, además en muchos casos los comedores y servicios higiénicos se encuentran sucios, por eso indican que no existe un respaldo de las autoridades por lo que sus derechos laborales estarían siendo vulnerados, además calificaron las inspecciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), como pésimas, señalando que no comprueban la realidad del sector.

Queman peaje

Los manifestantes también llegaron hasta el peaje de la Concesionaria Vial del Perú, ubicado en el sector de Villacurí, donde incendiaron cinco casetas que funcionaban para cobrar las tarifas en la carretera. Las personas atentaron contra las diversas estructuras que han quedado con las puertas consumidas por el fuego y las lunas rotas, además de equipos inoperativos. Personal que labora en el peaje trató de recuperar los pocos equipos, sin embargo, casi todos quedaron inservibles por el siniestro.

El paro de transportistas también ocasionó que diversas empresas de transporte interprovincial cierren sus sedes y decenas de pasajeros estén varados, muchos de ellos reclamaban que, tras haber pasado al menos 12 horas del paro, las autoridades del Gobierno Central no establezcan diálogo y soluciones concretas para que al menos se liberen las carreteras por unas horas y se pueda permitir el pase de ciudadanos que requieren desplazarse por temas de salud, trabajo y otros.

Por tal motivo, sujetos inescrupulosos ofrecían viajes en autos particulares con pasajes exorbitantes de hasta 80 soles por desplazar a una persona hasta Pisco.

Cabe señalar que, hasta el cierre de este informe, las clases presenciales y semipresenciales fueron suspendidas en su totalidad, además mercados, supermercados, grifos, minimarket y otros establecimientos comerciales, cerraron sus puertas con el fin de prevenir robos y destrozos en sus instalaciones.