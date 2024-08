En diciembre del 2022, el presunto asesino del empresario Juan Luis Mejía Huarcaya (58), fue capturado por la Interpol, sin embargo, hasta la fecha no ha sido extraditado para que sea sometido a la justicia peruana.

Lento proceso

Se trata de Víctor Escobar Escalona, quien es señalado como el asesino del conocido “Teito”. Este sujeto fugó a Venezuela, país donde también fue capturado ya que sería el autor material del homicidio ocurrido en el año 2022.

El ciudadano estaba en la lista de la Interpol, ya que es acusado del crimen que ocurrió en interior de una vivienda (Vista Alegre), donde fue encontrado Mejía Huarcaya con una herida en la cabeza y un corte con arma blanca en el cuello.

El homicidio se registró el pasado 4 de agosto del 2022, y la familia del occiso declaró que Escobar Escalona era uno de los trabajadores en la ferretería y al día siguiente del crimen no fue a trabajar. Posteriormente, cuando la policía fue a buscarlo al cuarto de un hotel donde vivía con su esposa y dos niños menores estaban no habidos. Además, revelaron que Juan Mejía, durante esa semana no había logrado depositar en el banco más de 70 mil soles.

Cabe señalar que en junio del 2023, el Ministerio de Justicia, a través de la Resolución 126-2023, aceptó la extradición del venezolano Víctor Escobar Escalona.

