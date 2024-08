Una grave denuncia pública ha sido presentada contra el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde ingresó un hombre tras sufrir golpes. Se presume el paciente Johnny Eusebio Pino Ccoyllo, habría sido dado de alta sin las evaluaciones médicas necesarias, al día siguiente tuvo que ser nuevamente ingresado de emergencia y falleció en el nosocomio.

Declaran en exteriores del nosocomio

“Quero denunciar el poco trato al paciente, he estado buscando a mi amigo en el día y su pareja dice vaya al hospital un favor, vengo al hospital Ricardo Cruzado Rivarola y pregunto, pero me dicen no hay ninguna persona Johnny Ccoyllo, porque lo habían registrado mal, yo preguntaba por Johnny, pero no me daban información, no estaba registrado como varón sino como Eusebia que es nombre mujer. El lunes 29 de julio ingresó al hospital y después le dan de alta, pese a que estaba inconsciente”, declaró un amigo cercano.

Señaló que el occiso, habría sido víctima de asalto con fuertes golpes a la altura de Senasa (Nasca), donde inescrupulosos le propinaron patadas y golpes en el cuerpo, por ello fue ingresado al nosocomio nasqueño, donde solo le recetaron naproxeno tres veces al día y le dieron el alta médica el mismo día.

“Le pregunté a la enfermera el paciente en que estado se encuentra y solo me decía está para darle de alta, solo lo veía dormido, inconsciente, lo levanté y lo llevé a descansar, y al mediodía solo estaba durmiendo, lo he traído el martes 30 de julio a las 5:00 de la tarde. Si lo hubieran atendido correctamente, no se hubiera complicado su salud y se salvaría su vida”, acotó.

Menores en orfandad

Hasta los exteriores del centro hospitalario también llegó la pareja del fallecido, quien entre lágrimas declaró que a su ser querido recién le practicaron una tomografía pocas horas antes de su deceso.

“Él no se sentía bien, no reconocía y no entiendo porque le han dado de alta, no le hicieron chequeo para ver como estaba, no sabemos tampoco que médico le dio de alta y no hay un registro oficial. Ahora solo lo estaban monitoreando, le dio un paro cardiaco y ahí se quedó, recién le hicieron una tomografía, pero eso debió ser antes”, dijo.

La ciudadana exigió una investigación sobre el deceso de Pino Ccoyllo, quien deja seis hijos huérfanos, “deja en la orfandad a seis hijos y era el sustento de su familia, a pesar que yo con él no he tenido hijos, le decía que le mande pensión a sus hijos. Aunque no estaban sus familiares debieron atenderlo como debe ser al paciente”, añadió.

En tanto, la población de la provincia de Nasca, exige que las autoridades competentes realicen una urgente visita al centro hospitalario, ya que se presumen actos irregulares, además son contantes las quejas y reclamos de mala atención por parte de los profesionales de la salud.

