Una serie de deficiencias ha identificado la Contraloría en la obra de protección del río Aja, en la provincia de Nasca, donde se invierte por encima de los 6 millones y medio de soles. Sin embargo, las estructuras presentan vacíos, deformaciones y el uso de piedra de menor volumen al establecido, que afectarían la calidad, operatividad y vida útil de la obra.

Serie de irregularidades

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 007-2024-OCI/0407-SVC, el municipio de Nasca, el año pasado, suscribió un contrato con el Consorcio San Mauricio para la ejecución de la obra de “Creación del servicio de protección en riberas del río Aja vulnerables ante el peligro de inundación/socavación en el sector San Mauricio –Nasca”, por 6 millones 529 mil 296,61 soles y 150 días calendario como plazo de ejecución. Además, para la supervisión de la obra se destinó 248 mil 446,94 soles, al Consorcio Rivera Aja.

El órgano de control identificó serias deficiencias en la construcción de gaviones que forman parte de la protección en riberas, por ello advirtió sobre el incumplimiento de especificaciones técnicas, ya que los gaviones no cumplen con las dimensiones de las piedras de relleno colocadas generando cantidad de vacíos y deformaciones, además no se observa la sujeción requerida entre el amarre de la malla, el alambre del borde de la caja metálica ni en las paredes laterales de los gaviones, advirtiéndose también que la partida “relleno y compactación de espaldón del muro de gaviones” no viene siendo ejecutada.

Del mismo modo, se constató que en la construcción de un muro con gaviones, principalmente se realizó con piedras de relleno que no cumplen con las dimensiones especificadas, ya que se hallaron piedras de relleno de dimensiones que desde las 3 a 5 pulgadas, cuando deben ser de 8 a 12 pulgadas. Tal situación posibilita la extracción de tales piedras de las canastas metálicas, ya que sus aberturas hexagonales son de mayor tamaño.

La Contraloría también verificó que las uniones entre la malla y el alambre del borde de las cajas metálicas muestran costuras simples y no están bien tensadas. De igual manera, el amarre en las paredes laterales de los gaviones se realizó sin doblar todo el alambre utilizado, por lo que se observó aristas (puntas) en los extremos. Se advirtió además que la parte posterior y trasera de los gaviones, tipo A, se encuentran expuestas, al igual que el geotextil instalado en su base, así como deformaciones en su longitud debido a que la contratista aún no ha ejecutado la partida de relleno y compactado en espaldón del muro de gaviones. Esto ocasionaría un posible desmoronamiento y pérdidas de las piedras que conforman el relleno de las estructuras, en desmedro de la población y los terrenos de cultivo de la zona.

Otra situación adversa es que existirían trabajos ejecutados por el contratista durante el plazo de suspensión de la obra, que no contarían con la supervisión del cumplimiento del procedimiento constructivo, lo que podría afectar la funcionalidad y vida útil de los gaviones. Durante la visita de inspección se evidenció que la estructura de los gaviones, tipo colchón (gavión tipo C), ejecutados han sido expuestos a abrasión, también la estructura presentaría signos de erosión y colmatada por sedimentos provenientes del cauce del río y otros signos de afectación.

Finalmente se alertó sobre la estimación de cómputo de plazo de ejecución contractual que no considera la fecha real de cumplimiento de las condiciones requeridas para el inicio de obra, y pone en riesgo el cumplimiento del plazo contractual lo que podría estar sujeto a la aplicación de penalidad de 29 mil 019,10 soles cada día.

El resultado del informe de visita de control fue comunicado al alcalde Jorge Bravo Quispe de la Municipalidad Provincial de Nasca para que adopte las medidas correctivas y preventivas que correspondan. Los ciudadanos pueden acceder a este informe y de otros servicios de control a través del portal web de la Contraloría.

VIDEO RECOMENDADO