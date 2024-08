Otro reclamo en contra del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. La familia de un bebe de un año y medio con hidrocefalia indica que el nosocomio no brinda una referencia para que el menor sea trasladado a Lima, pese a constantes problemas de salud.

Pedido de la familia

“Mi sobrino tiene un añito y medio, ya está hospitalizado cerca de 7 días, y dicen que tiene cólicos, pero yo creo que eso no es porque mi sobrino tiene hidrocefalia, él vive con una válvula. Pedimos una referencia para Lima, pero a los padres los han hecho firmar un acta voluntaria y solo dicen que tenían que responderle de Lima”, declaró la tía del infante.

Explicó que el menor se encuentra delicado de salud, además muestra su preocupación ya que anteriormente con su hijo también se habría cometido un presunto tratamiento médico erróneo, ya que en el mencionado hospital no hay neurocirujano ni mayores especialistas.

“El doctor me ha dicho que no puede hacer la referencia, que lo que tiene mi bebe no es grave. Mi niño ya tiene una semana y mi bebe se tuerce, pienso que es algo de la valvular que se la ha obstruido, el pediatra solo me dice que tiene cólicos y flema en su pecho que está cerrado. Le han sacado placas y me dijeron que tiene bronquios y otros dicen neumonía. Lo que pido es la referencia a Lima”, señaló la madre del bebé.

