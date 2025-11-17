Una fuerte llamada de atención recibió el alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, durante la última sesión de concejo municipal, donde varios regidores manifestaron su profundo malestar por el evidente descuido en la atención de los principales problemas del distrito.

Distrito olvidado

La regidora Ketty Huamaní inició los reclamos señalando el lamentable estado de los juegos recreativos de Nueva Villa, los cuales, aseguró, se encuentran sin electricidad, cerrados y con estructuras dañadas. Advirtió que, pese a haber comunicado esta situación desde el 4 de noviembre al gerente municipal, “hasta la fecha no existe ninguna mejora”. También denunció que la losa deportiva ubicada frente al mercado permanece cerrada y completamente oscura, imposibilitando su uso por niños y jóvenes.

El regidor Tomas Mosqueira se sumó a las críticas, evidenciando los constantes cortes de energía en las áreas recreativas. Propuso incluso evaluar una ordenanza para que los vecinos aporten un mínimo para cubrir costos de mantenimiento. Asimismo, pidió explicaciones sobre la situación del parque Virgen de Chapi, que continúa abandonado, y expresó su preocupación por el deteriorado ingreso al aeródromo María Reiche, señalando que es una vergüenza para los visitantes transitar por vías en tan mal estado.

Durante la sesión, Mosqueira cuestionó además la falta de coordinación respecto a futuras obras del Gobierno Nacional y lamentó que, a falta de un año para concluir la gestión, la municipalidad no tenga respuestas claras ni avances significativos en estos proyectos. “No hay iluminación, no hay entregas formales de obras, y seguimos sin solución”, enfatizó.

Por su parte, el regidor Carlos Vera manifestó su indignación por el proyecto de semaforización del distrito, el cual lleva más de un año sin funcionar. Según indicó, la población esperaba una mejora del tránsito y mayor seguridad vial, pero la obra continúa paralizada sin una explicación transparente sobre su retraso.

