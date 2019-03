Niegan que el uso agrario esté dejando sin agua a los vecinos de Ica

Síguenos en Facebook

Luis Alberto Muniz Miroquezada, jefe de la Autoridad Admnistrativa del Agua (AAA) Chaparra-Chincha, señaló que en el valle de Ica, el uso del agua en el sector agrario no está quitando el agua al uso poblacional. El funcionario dijo esto luego de conocer que una ONG de Suiza y la Comisión de Derechos Humanos (CODEH)- Ica emitirán un informe donde señalan que existe una situación critica del recurso hídrico en la región.

El encargado señaló que se reunió con los representantes de las ONG DIakonia ySwedwath de Suiza y los representantes del CODEH-Ica para informar sobre la situación real en la que se encuentra el recurso hídrico en la región.

“Hemos tenido una reunión con las ONG de Suiza y CODEH-Ica, en donde también participaron empresarios suizos que compran productos de agroexportadores en el Perú y se aclaró la situación en que se encuentra el recurso hídrico, que está en veda actualmente”, sostuvo.

Muniz Miroquezada dijo que en el informe presentado por las ONG informa que el uso agrario estaría quitando agua al uso poblacional.

“El uso poblacional no está en veda y no es cierto que el uso agrario le está quitando el agua”, aclaró.

En ese sentido, sostuvo que no se puede quitar los derechos de licencias otorgadas a las agroexportadoras pues son como sus títulos de propiedad.

El funcionario sostuvo que, en coordinación con la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas (JUASCI), se vienen realizando recargas del acuífero en el valle de Ica y, con apoyo del GORE Ica, se está planteando realizar obras de afianzamiento hídrico.

“El Gobierno Regional estuvo haciendo el proyecto de siembra y cosecha (de agua), la presa de Tambo va afianzar el recurso hídrico”, aseguró.

En ese sentido, el jefe de la AAA se reafirmó en descartar que exista una situación crítica y que la agroexportación le esté quitando agua a la población.

“Respecto al informe que ha sacado las ONG y CODEH, no estamos de acuerdo porque no hemos participado y nos hemos enterado cuando el informe ya salió. El informe lo han coordinado ellos y no lo han trabajado con las autoridades correspondientes, como la Junta de Usuarios y el ANA”, dijo.

Asimismo, sostuvo que se debió pedir información al ANA para que respalden el informe presentado.

“En el Perú estamos en un Estado de derecho, tenemos la Ley de Derechos Hídricos. Como ANA somos el ente rector y parece que no saben eso, y han sacado un informe que no ha sido el correcto”, aseguró.

También sostuvo que la región Ica es una de las que no cuentan con tasa de desempleo y eso se debe a las agroexportadoras y afirmó que generar esta información estaría atentando contra el trabajo de las miles de personas.

“Ica está en veda y no significa que está agotado el acuífero. La veda significa que hay una restricción y se va levantar cuando haya obras de afianzamiento hídricos en el valle”, aseguró.

Las ONG de Suiza y CODEH Ica estarán dando a conocer el informe hoy. Según el ANA, no se le pidió información sobre la situación del recurso hídrico en la región.