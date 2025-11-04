Una niña pisqueña de nombre Ana Cristina atraviesa una delicada situación de salud en Lima, donde recibe tratamiento médico de emergencia tras sufrir una severa disminución de plaquetas y hemoglobina. Según informó su madre, la menor presenta 22,000 plaquetas y 8 de hemoglobina, niveles considerados críticamente bajos por los especialistas.

Familia pide apoyo

La madre de la menor explicó que el hospital donde permanece internada ha suspendido temporalmente la entrega de nuevas unidades de plaquetas, debido a que debe devolver seis unidades previamente prestadas por el banco de sangre en un plazo máximo de 20 días. Sin recursos suficientes, la mujer asegura no poder cumplir con este requerimiento.

“Sigo aquí pasando hambre y frío, pero eso no importa; solo quiero salvar a mi hija”, contó entre lágrimas.

Ante la urgencia, la familia hace un llamado solidario a la población pisqueña y al público en general para donar plaquetas, medicinas o cualquier tipo de ayuda económica que permita continuar con el tratamiento de la menor.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre de Ana Cristina al número 933026441. Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia en esta difícil lucha por la vida.

