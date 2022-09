En la región Ica, más de 500 personas esperan por una donación de órganos y tejidos al presentar enfermedades crónicas de salud, sin embargo, el último donante efectivo fue registrado en el año 2019, por lo que los pacientes deben esperar años, en muchos casos fallecen por la falta del trasplante.

Carencia de donación

La coordinadora de Procura de EsSalud Ica, Diana Casma, informó que el Seguro Social de Salud lanzó la campaña “Una parte de mí, es vida para ti” que tiene como objetivo concientizar a más familias en la donación de órganos y tejidos que permita salvar la vida de más personas.

Detalló que a nivel regional más de 350 pacientes con insuficiencia renal requieren el trasplante de riñón y que actualmente recibe el tratamiento de hemodiálisis, mientras que 140 esperan por el tejido de la córnea para poder mejorar su problema cronico en la visión. La carencia de donantes origina que ningún hospital de Ica sea acreditado para realizar trasplantes

“El último donante que tuvimos fue en el año 2019 y hasta hoy no hay otra aceptación de familiares de personas que fallecen por muerte encefálica que acepten que los órganos y tejidos del occiso sean donados, como no tenemos gran cantidad de donantes de órganos, los programas de trasplante no están funcionado en los nosocomios iqueños y aún estamos en fase de acreditación”, declaró.

Asimismo, señaló que la situación origina que los pacientes candidatos sean referidos a hospitales de Lima como el Edgardo Rebagliati, Instituto Nacional Cardiovascular “Carlos Alberto Peschiera Carrillo” (Incor) y Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen, sin embargo, muchos pacientes pierden la esperanza de que puedan mejorar su calidad de vida ya que la lista de espera en la capital es por más de 4 mil ciudadanos, quienes aguardan por un trasplante.

“Se realiza la referencia a los niños, pacientes más jóvenes y quienes están en predialisis ya que los estudios han determinado que si llegan a recibir el trasplante del riñón antes de iniciar diálisis tiene mejor calidad de vida, se puede salvar muchas vidas cuando se acepta la donación, con dos riñones, pulmones, inclusive el hígado puede ser partido en dos en el caso de pacientes pediátricos y beneficiar a dos niños”, declaró.

La funcionaria del sector Salud precisó que los órganos más requeridos son el hígado, riñón, páncreas, pulmones y corazón. Asimismo, sostuvo que antes de la pandemia el Perú como Estado tenía una cifra de dos donantes por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas del mundo y que la caída brusca ocurrió en el segundo trimestre del 2020, donde la tasa de donación era de 0.5 donantes por cada millón de habitantes.

Pusieron “Sí” en el DNI

Por su parte, el presidente del comité de cultura de donación del Hospital Augusto Hernández Mendoza, Alberto Ramírez, indicó que en los últimos años se evidencia una alta tasa de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes e hipertensión arterial, las cuales se manifiestan con síntomas graves cuando ya están en gran avance y el paciente no tiene otra solución más que recibir un trasplante. Indicó a la población poder verificar fuentes serias, como la Ley 28189 que regula las actividades y procedimientos relacionados con la obtención y utilización de órganos o tejidos humanos, para fines de donación y trasplante.

En tanto, las estadísticas oficiales señalan que hasta el mes de junio del 2018, más de 88 mil iqueños tienen como respuesta en su DNI un “Sí” a la donación, sin embargo, esto no basta para que se dé la donación. La familia debe saber de ese deseo y asegurarse que no se opondrán llegado el momento. Pero en su total mayoría se niegan por completo.

