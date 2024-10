Tras más de 17 horas de recorrido procesional del Señor de Luren, ayer se realizó el ingreso triunfal del Cristo moreno acompañado de una multitudinaria población, que soportó los más de 25 grados de temperatura y veneraba con velas, flores, velas, cánticos, objetos religiosos y otros.

Fe y devoción

Tras su paso por calles y avenidas de la provincia de Ica, el cristo crucificado llegó a la calle Nasca, donde fue posicionado en el frontis de su templo sagrado. Ahí se ofreció una solemne eucaristía, con sacerdotes, miembros de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren, la hermandad femenina y otros.

“Tengo la sensación de que ya no veré tan seguid al Señor de Luren, a pesar que el santuario está siempre abierto, pero esa tristeza, el señor la quiere convertir en alegría, y nosotros nos dirigimos a Dios padre, como lo dicho en la oración colecta. Oh Dios que para salvar al género humano, para salvarnos a todos nosotros, has querido que tu único hijo soportará la cruz. Jesús lleva la cruz con delicadez, con aceptación plena del que su padre Dios. Concede a quienes conocido en la tierra el misterio de la redención, de nuestra liberación, de que nosotros vivamos lejos del pecado y en la libertad y gloria de los hijos de Dios”, dijo el obispo de Ica, monseñor Héctor Vera Colona.

El representante religioso también indicó que en el Perú, se vive un aumento de la inseguridad ciudadana, añadió que su propia vivienda fue dañada por delincuentes, quienes intentaron robar sus bienes, además hizo referencia al último atentado con dinamita a una cajero automático de la Caja Huancayo en la avenida San Martín (Ica), donde los hampones pretendían robar 250 mil soles.

“Mi discurso no es político ni intento ofender a nadie, pero estamos viviendo en el pais una inseguridad suprema, no sabemos lo que puede pasar con nosotros en cualquier momento, hace uno días cerca al templo de Luren en la caja Huancayo pusieron una bomba y nunca se había visto eso en Ica. Ahora aparecen situaciones que nos golpean, que nos van creando un ambiente de inseguridad, miedo, temor, no se trata de echar la culpa, sino de poner la mano todos juntos. Hace unos meses los ladrones ingresaron a la casa del obispo, fue la solidaridad de los vecinos que alertaron y la policía pudo intervenir rápidamente”, añadió.

Vera Colona, pidió a la masiva devoción no perder la fe y renovar el compromiso mediante la oración con el Señor de Luren. “Hermanos míos, busquemos al redentor, librémonos de nuestras opresiones, liberémonos de aquello que nos aleja de Dios, no seamos tontos, no convivamos con el pecado, siempre se ha predicado en la iglesia y lo repito, venimos contemplativos, generosos con el pecador, más nunca con el pecado, porque el pecado nos aparta de dios, no nos deja vivir en la libertad y gloria de los hijos de Dios”, dijo.

Tras la solemne eucaristía, los fieles compartieron rezos, también la tradicional comunión. Posteriormente el Señor de Luren fue cargado en hombros y llevado al atrio central de su iglesia y al promediar las 12:30 sonaros los múltiples campanazos y entre un multitudinario aplauso la imagen sagrada del Cristo moreno fue ingresado a su templo sagrado.

VIDEO RECOMENDADO