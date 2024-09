A la sesión descentralizada de concejo regional (realizada en la víspera en Chincha) no acudió más de un funcionario del Gobierno Regional de Ica. Entre ellos la directora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - DRTC Ica, María Aragonés. La funcionaria de la gestión de Jorge Hurtado era solicitada para responder sobre la problemática que atraviesa su sede en Chincha, la cual desde hace más de un año paralizó la emisión licencias de conducir.

Deben viajar hasta Ica

En mayo del año pasado está oficina quedó “temporalmente suspendida”, según comunicó la propia Dirección. Han transcurrido varios meses y la situación es la misma: no hay atención para sacar licencias, ni tampoco revalidar este documento indispensable para conducir vehículos. Los chinchanos desde esa fecha tienen que viajar hasta la ciudad de Ica para rendir el examen de reglas de tránsito y manejo, que suele demandar más de un día.

Aragonés fue solicitada para participar en la sesión descentralizada, pero no acudió y presentó dispensa. Y en consecuencia no se informó acerca de la rehabilitación del proceso de entrega de brevetes en Chincha. La consejera Aracelli Valentín calificó como una “falta de respeto” la ausencia de la funcionaria. “Hemos visto unas dos visitas de la directora de Transportes en Chincha realmente tomándose fotos en un campo descubierto que hasta ahora no vemos resultado alguno de disque la gestión que viene haciendo”, refirió.

Según el consejero Washington Sotelo se volverá a solicitar la presencia de la directora María Aragonés a otra sesión, aunque está, probablemente, ya no se desarrollará en Chincha, que es la ciudad afectada tras la paralización de los trámites para la obtención de la licencia de conducir. “Es bastante preocupante, la directora tenía que respondernos sobre la reapertura de la oficina de Transportes”, acotó.

Sotelo manifestó que tampoco acudieron la titular de la Dirección Regional de Educación, a quien se convocó para responder sobre reasignaciones “irregulares que se están dando en Ica”. Otro ausente fue del área de Infraestructura, solicitado para informar sobre el proyecto de agua para los poblados de la parte alta y además por el estadio Félix Castillo Tardío, que todavía no está en uso de la población beneficiaria.

Cabe señalar que en la oficina local de Transportes y Comunicaciones se realizaba la evaluación a los postulantes y los que aprobaban los exámenes recibían la licencia. Luego en mayo esta sede quedó únicamente para recepción de trámites. Hasta 16 meses han transcurrido desde la suspensión temporal que realizó el Gobierno Regional de Ica.

