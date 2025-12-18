y hospedajes de la ciudad de Ica, como parte de las acciones preventivas por las fiestas de fin de año. La diligencia se llevó a cabo en el marco del plan “Navidad y Año Nuevo Seguro” y contó con la participación de representantes del Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional

Clausuras temporales

Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron cuatro establecimientos de hospedaje. Como resultado de la intervención, fueron clausurados el hospedaje “La Arboleda”, ubicado en la calle Independencia N.º 165, y el hospedaje “Desert Dunnes”, situado en la calle Chiclayo N.° 295. Asimismo, se realizaron acciones de control en el hospedaje “El Príncipe”, en la calle Callao N.° 301, y en el hotel “Hechizo”, ubicado en Los Cerezos N.° 252.

Las acciones de fiscalización estuvieron orientadas a verificar la identidad de los ocupantes, tanto nacionales como extranjeros, así como a evaluar las condiciones de seguridad de los establecimientos, con el objetivo de prevenir hechos que puedan afectar el orden público.

Durante el operativo también se intervino a dos ciudadanas de nacionalidad venezolana, identificadas como Jineska Valentina Pérez Rojas (19) y María Angélica Vásquez Palencia (20), quienes fueron retenidas por presunto ingreso irregular al país.

