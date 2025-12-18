Un operativo conjunto permitió la intervención de varios hoteles y hospedajes de la ciudad de Ica, como parte de las acciones preventivas por las fiestas de fin de año. La diligencia se llevó a cabo en el marco del plan “Navidad y Año Nuevo Seguro” y contó con la participación de representantes del Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional y personal de distintas áreas municipales vinculadas a la seguridad y fiscalización.

Clausuras temporales

Durante el operativo, las autoridades inspeccionaron cuatro establecimientos de hospedaje. Como resultado de la intervención, fueron clausurados el hospedaje “La Arboleda”, ubicado en la calle Independencia N.º 165, y el hospedaje “Desert Dunnes”, situado en la calle Chiclayo N.° 295. Asimismo, se realizaron acciones de control en el hospedaje “El Príncipe”, en la calle Callao N.° 301, y en el hotel “Hechizo”, ubicado en Los Cerezos N.° 252.

Las acciones de fiscalización estuvieron orientadas a verificar la identidad de los ocupantes, tanto nacionales como extranjeros, así como a evaluar las condiciones de seguridad de los establecimientos, con el objetivo de prevenir hechos que puedan afectar el orden público.

Durante el operativo también se intervino a dos ciudadanas de nacionalidad venezolana, identificadas como Jineska Valentina Pérez Rojas (19) y María Angélica Vásquez Palencia (20), quienes fueron retenidas por presunto ingreso irregular al país.

