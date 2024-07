Ayer se inició el paro nacional de los profesionales de la medicina, que también fue acatado en la región Ica y durará hasta hoy 18 de julio. Los médicos reclaman la atención de los problemas estructurales y de gestión que afectan al sector Salud.

Entre los pedidos está el Incremento del Presupuesto al Sector Salud para el 2025, rectoría del Minsa en regiones, ascenso por año de servicios al nivel que corresponda que incluya intersectores-administrativos, extensión de la carrera a partir de los 70 años para todos los médicos, nombramiento al 100 %, cumplir con derecho de pago de vacaciones y APs a Residentes, pago a trabajadores terceros.

Ayer, decenas de pacientes llegaron desde tempranas horas de la mañana al Hospital Regional de Ica, sin embargo, no pudieron ingresar a ser atendidos en consultorios externos ya que los médicos estaban de paro, sin embargo, si hubo atención en las áreas de hospitalización, emergencia, cuidados intensivos y centro quirúrgico.

“Mi papá tenía cita en consulta externa para el servicio de Neumología I (CENEX) (CE), él se llama Máximo Antonio Machado Aparcana y es un adulto mayor, recién llegó y me doy con esta sorpresa, aunque sea que me reprogramen, porque me he amanecido para poder obtener esta cita”, declaró la hija de un paciente.

Asimismo, otros ciudadanos con citas para especialidades de gineco - obstetricia, neurología, psiquiatría, traumatología, reumatología, con orden de Rayos X y laboratorio, entre otros, tampoco pudieron ser atendidos.

Cabe señalar que el Hospital Regional de Ica previamente emitió un comunicado N° 005-2024/HRI-OC, donde informó sobre el paro. “Consulta externa: la atención estará restringida, por lo tanto, las citas programadas para esos días serán reprogramadas. Pedimos a nuestros pacientes que se comuniquen con nosotros a través de mensaje de WhatsApp al número: 968263316 para coordinar nuevas citas y resolver cualquier duda al respecto”, indicó el nosocomio.

