Padres abandonan a bebé que padece enfermedad congénita

Esmeralda es una infante de un año y tres meses que nació con el síndrome de Moebius, una rara enfermedad que ataca a un menor de cada cien y que en la actualidad la hace padecer y estar postrada en una cama. Esmeralda no tiene expresión facial y tiene una malformación de la laringe. A todo esto se suma que su familia prácticamente la ha abandonado.

En la actualidad necesita tener aparatos en su cuerpo poder alimentarse. Además, su pequeño cuerpo soporta una traqueostomía que le ayuda a respirar.

Desde que nació la vida de Esmeralda ha sido una lucha constante. Necesitaba de un ventilador mecánico para poder respirar y subsistir. En la actualidad, esta luchadora bebé ya se encuentra sin el respirador artificial, pero sigue internada en el Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátricos del Hospital Regional de Ica donde, a pesar de todo, viene respondiendo bien al tratamiento.

SOLA EN EL MUNDO. Pero el diagnóstico médico no es lo más grave que vive esta niña. Su familia la abandonó complemente y la ha dejado a su suerte. Sus padres, que viven en Puquio, no la visitan desde hace meses y, pese a los constantes llamados del Servicio de Asistencia Social del hospital, no se han acercado a verla ni a conocer cómo está evolucionando.

El mes de mayo, cuando llegó procedente del Hospital del Niño de Lima, era visitada cada 15 días por sus progenitores, pero a medida que iban pasando los meses, estos se desentendieron de ella.

El Área de Asistencia Social del nosocomio regional llegó al extremo de informar este hecho a la policía de Puquio para que ubique a los padres y vuelvan a acompañar a su hija, pero todo fue en vano.

La menor necesita pañales y formulas nutricionales, pues el Sistema Integral de Salud (SIS) no brinda cobertura a estos productos.

Ante esta situación, los médicos y las enfermeras del área de Pediatría han brindado su apoyo con la menor.

Esmeralda nació en Puquio y por su enfermedad fue trasladado al Hospital del Niño en Lima. Allí permaneció hasta mayo último, cuando fue derivada al Hospital Regional.

Otros abandonos. El Hospital Regional ha registrado, en 2019, dos casos de abandonos de recién nacidos. Afortunadamente, y gracias a las gestiones realizadas, estos dos bebés ya han encontrado familias. Es más, uno de ellos fue adoptado por extranjeros.