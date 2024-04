El Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chincha emitió el informe N°016-2024, el que se advierte que el municipio distrital de Pueblo Nuevo realizó “cobros indebidos por prestación de servicios no exclusivos”. Este hecho esta relacionado con la eliminación de desmonte por el que la entidad recibió dinero de parte del ciudadano que requirió el trabajo.

Informe de control

El 22 de noviembre del año pasado, se presenta la denuncia por supuestos actos irregulares en el cobro o pago por concepto de recojo de desmontes. El acto se realizaba pese a que el código de la descripción de “eliminación de desmonte” no se encuentra en el “Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la citada municipalidad distrital, según la respuesta de la Unidad de Tesorería, citada por el órgano de control.

Ante ello, “se efectuó la revisión al legajo de documentos presentados, verificando el recibo de ingreso N°0023306-2023 del 27 de julio de 2023, la dependencia de caja de la entidad ha procedido a cobrar el monto de S/80.00 por concepto de eliminación de desmonte”. Asimismo, el OCI solicitó información respecto a los cobros y si se encontraba estipulado en el TUPA del municipio de Pueblo Nuevo.

El 15 de febrero de este año la Unidad de Tesorería remitió información de los cobros por concepto de eliminación de desmonte, adjuntado el reporte de pago de caja en 10 folios. Servicios que la entidad realizó pese a no estar determinado en el TUPA y tampoco contar con “ningún Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)”, documento donde corresponde que se consignen los cobros no exclusivos, como la eliminación de desmonte.

La comisión de control precisa que el TUSNE debe ser aprobado a través de la resolución del titular de la entidad. En este caso, el alcalde William Sánchez, “con la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento”. El OCI notificó al edil sobre esta situación adversa a fin se adopten las acciones preventivas y correctivas.

