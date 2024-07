Luis Benedicto Figueroa Echajaya de 26 años de edad fue encontrado muerto el pasado 2 de abril del 2023 en la entrada del sector Piedras Gordas (Palpa). Su familia exige justicia y afirma que fue asesinado, sin embargo, enfatizan que la Fiscalía pretendería archivar el caso.

Protesta en Fiscalía

“No hay avance en el proceso de mi hermano, el fiscal Juan Manuel Arquiñego y el fiscal Juan Carlos Herrera de la provincia de Palpa, quieren archivar el caso de mi hermano, hemos presentado todo y el proceso cambió de un caso de accidente de tránsito, hemos hecho el peritaje y eso ha sido un homicidio”, declaró Jacqueline Figueroa, hermana del fallecido, mientras realizaba una protesta en los exteriores del Ministerio Público.

Señaló que, en Palpa, jurisdicción donde residen, habría hasta 20 homicidios, varios casos sin resolver, ella enfatiza que no hay un adecuado control interno a los fiscales. “Es su modus operandi de los fiscales de Palpa, y el caso de mi hermano quieren que sea uno más del montón, pido a la junta de fiscales a control interno que, no puede ser que me digan que no pueden hacer nada”, añadió.

En la misma línea, dijo que ha pasado 1 año y 4 meses de la muerte de su ser querido y no se halla a los criminales por la muerte violenta de su hermano. Indica que, en la Fiscalía, solo le señalan que se está haciendo “un trabajo a cabalidad”.

“La fiscal María Ponce de León, dice que los fiscales Arquiñego y Herrera han hecho su trabajo a cabalidad, pero como va a ser a cabalidad si las prendas de mi hermano se pierden, si la correa que estaba a 10 metros de mi hermano ha sido desaparecida. La fiscalía más cerca para hacer el levantamiento, pudieron llamar a Nasca, pero no lo hicieron. Cuanto tiempo más voy a buscar justicia, es un dolor que nunca se va poder cerrar, de abrazar a ese ser querido, no puede ser justo la indolencia de los fiscales, pedimos y exigimos justicia por la muerte de mi hermano”, finalizó.

