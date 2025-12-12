El Concurso Provincial de Matemática se celebra cada año a nivel de la provincia de Palpa y convoca a todas la instituciones educativas del nivel secundaria, cada año se elige un colegio de Palpa para que sea la sede y organice el concurso y en esta oportunidad se hizo cargo la I. E. Rural N° 22434 - La Isla, del centro poblado de La Isla, del distrito de Río Grande, quien organizó con gran éxito el XXXV Concurso Provincial de Matemática denominado “Malco Barrios Aquise” en honor al Dr. Malco Barrios Aquise, distinguido docente de prestigiosa trayectoria profesional de Palpa. El colegio Fermín Tangüis se consagró como campeón provincial.

Ganadores del concurso

El concurso se celebró en una etapa el día 4 de diciembre, se premió y reconoció a los estudiantes que ocuparon los 5 primeros puestos por grado y a las instituciones educativas que ocuparon los 5 primeros puestos en la clasificación general. El colegio Fermín Tangüis se consagró como campeón provincial, al obtener el primer puesto en la clasificación general por instituciones educativas con un puntaje total de 790 puntos.

Los primeros puestos por categorías fueron: 1° de secundaria: Quispe Jurado Daniela Alessandra. 2° de secundaria: Sayritúpac Jurado Zharick Angelica. 3° de secundaria: Jara Palomino Tonny Adrian. 4° de secundaria: Espinoza Surco Anderson Raúl, todos de la I. E. Fermín Tangüis y 5° de secundaria: Floríndez Morón Stefano Luciano de la I. E. N° 22440 - El Carmen. Completando el podio institucional, el segundo puesto fue para la I.E. N° 22421 “Nuestra Señora de las Mercedes” y el tercer puesto para la I. E. N° 22440 - El Carmen.

Este concurso no hubiera sido posible sin el valioso apoyo de los docentes, administrativos y APAFA de la I.E. “22434 - La Isla”, entidades como la Municipalidad Provincial de Palpa, la Municipalidad Distrital de Río Grande, el Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de la Matemáticas de la PUCP, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, las instituciones educativas de nivel secundaria de Palpa y personas de espíritu solidario como el Dr. Malco Barrios Aquise, el Ing. Luis Alberto Castro Makabe, consejero regional del GORE, el sr. Jorge Leoncio Alva, entre otras distinguidas personalidades.

VIDEO RECOMENDADO



