Con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar de la población en zonas alejadas, la Red Asistencial Ica de EsSalud brindó más de 250 atenciones especializadas durante la “Campaña de Salud Integral” realizada en el distrito de Tibillo, provincia de Palpa.

La actividad contó con la participación del Diputado de la República, Ing. Carlos Zegarra Sánchez, quien acompañó la jornada institucional y destacó la importancia de acercar los servicios de salud a los sectores más vulnerables.

Prevención en salud

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, indicó que esta actividad forma parte de las políticas de prevención y promoción de la salud que impulsa la institución. “Agradezco profundamente a todos los profesionales de la salud que participaron en esta importante campaña y reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada en beneficio de toda la población iqueña”.

Durante la jornada médica, los vecinos del sector accedieron a los servicios de medicina general, pediatría, nutrición, psicología, odontología, obstetricia, farmacia, inmunizaciones (vacunas), control de presión arterial y charlas informativas de prevención contra el dengue.

La campaña organizada por el Dr. Víctor Donayre Morón, jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, contó con el apoyo estratégico de médicos especialistas y personal asistencial del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, quienes garantizaron el soporte logístico y la entrega gratuita de medicamentos.

Estas intervenciones extramuros de EsSalud Ica tienen como objetivo identificar oportunamente los factores de riesgo que afectan a la comunidad, permitiendo diagnósticos tempranos que eviten complicaciones o secuelas en la salud de las familias.

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