La millonaria obra de la presa “Los Loros”, continua en el ojo de la Contraloría General. Esta vez se ha advertido al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) que la mencionada presa que constituye la tercera etapa de la obra de afianzamiento hídrico de la cuenca del río Grande-Santa Cruz, en la provincia de Palpa, se está ejecutando sin que cuente con la póliza de seguro de todo riesgo de construcción (CAR).

Múltiples irregularidades

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N° 19959-2024-CG/GRIC-SCC, la construcción de la presa “Los Loros” está valorizada en 399 millones 543 mil 054 soles y empezó a ejecutarse el 9 de abril del 2024, sin embargo, desde su inicio no cuenta con el referido seguro, pese a que es una obligación del contratista adquirir una póliza que cubra el total de la inversión ante todo tipo de siniestros referidos a infraestructuras edificadas en el cauce de los ríos. Debido a ello, el proyecto se encuentra desprotegido ante siniestros como inundaciones o deslizamientos y los recursos públicos invertidos en dicha obra estarían en riesgo.

“Es de indicar que, mediante Informe N° 489-2024-GOREICA-PETACC/SJDO/RTB de 11 de junio de 2024 , la Dirección de la Subjefatura de Obras de la Entidad, informó entre otros lo siguiente: Está claro que el contratista Consorcio Hidráulico Loros, tiene la obligación desde el inicio de la obra, hasta su recepción, de presentar la Póliza CAR, con cobertura de riesgo coherente con la naturaleza de la obra debiendo cubrir riesgos contra inundaciones, deslizamientos y otros que se refieran a este tipo de infraestructuras en el cauce de los ríos”, se lee en el informe.

Ese consorcio argumentó que las empresas aseguradoras se han negado a cubrir el 100% del costo del proyecto y que solo una le presentó la cotización de un seguro CAR que cobertura el 52% del valor de la obra. Es decir, S/211 millones 665 mil 344.

En la presa “Los Loros”, no solo se ha advertido la falta de póliza de seguro, también se alertó que el contratista en la valorización N° 3 (mes de junio) incluyó la partida de excavación para la estructura en roca fija, por un monto de 589 mil 453 soles; sin embargo, en las especificaciones técnicas se indica que dichos trabajos se realizarán con el uso de explosivos, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, dicha partida no debió considerarse en la valorización. Este hecho no fue advertido por la supervisión de obra y por el contrario dio la conformidad y valido dicha situación.

“Al respecto el supervisor de la obra, indicó que se valorizaron trabajos en junio de 2024 de movimiento de tierras en material suelto, en roca suelta con equipo y en roca fija equipo realizadas entre las progresivas 0+00 a 0+420, precisando que la distinción entre partidas en roca suelta con roca fija se consideró la establecida en el expediente técnico, para luego con posterioridad complementarla con un protocolo respectivo que determinaría que suelos serian tipificados como roca suelta y roca fija; asimismo, añadió que para la ejecución de las partidas antes mencionadas no se emplearon explosivos”, precisa el informe.

Del mismo modo, se identificaron retrasos en la construcción de una ataguía para encausar flujos de agua debido a que la cantera a utilizar no cumple con las especificaciones técnicas, motivo por el cual la contratista ha pedido a la entidad que asigne una nueva cantera.

La Contraloría también alertó la ejecución de trabajos en obra sin elementos de seguridad, ni uso de equipos de protección individual, que podría afectar la salud e integridad de los trabajadores, ante la ocurrencia de accidentes; además, de no tenerlos en cuenta, conllevaría a la aplicación de penalidades.

Esto se pudo comprobar en las visitas de inspección realizadas a la ejecución de la obra durante los días 17, 18 y 19 de julio de 2024, cuando la Comisión observó la falta de lentes de seguridad (algunos ingenieros, operarios y obreros no contaban con lentes de seguridad, donde estaban ejecutando perforación para tratamiento de la impermeabilización de la cimentación de la presa acero de refuerzo, encofrado y vaciado de concreto). También se evidenció la falta de guantes de seguridad y otros.

