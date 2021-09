Moradores del pasaje Fernando León de Vivero en el sector de Acomayo (Parcona), hicieron un pedido de ayuda para el señor Esteban Taipe Chiclla, de 93 años, que vive en estado de abandono en una precaria vivienda.

Abuelito salió ha pedir limosna

Uno de los vecinos que lo asiste es Máximo de La Cruz, quien señaló que el anciano vive en una precaria situación, ya que sus hijos no velan por él, a ello se suma que desde hace 3 años atrás sufre de próstata, por lo que lleva un catéter para drenar la orina, además de otras complicaciones de salud, por ello debe pasar largar horas postrado en un viejo colchón en su humilde vivienda.

“Pido apoyo médico para el señor Esteban de 93 años, se encuentra mal del sistema urinario, lo he llevado al hospital de acuerdo a mis posibilidades, pero debe continuar un tratamiento, Él ha vivido siempre en pobreza, antes tenía fuerza para salir a vender ropa de segunda mano y de eso comía y subsistía, pero con el pasar de los años ya los dolores son frecuentes y no puede salir, en algunas ocasiones hasta ha pedido limosnas. Por eso me dirijo a las autoridades regionales, provinciales y funcionarios públicos para que lo puedan asistir”, declaró.

Del mismo modo indicó hasta la fecha nadie ha llegado donde el humilde abuelito para empadronarlo e incluirlo como beneficiario del Programa Pensión 65, precisó merece estar en el programa social porque Esteban Taipe es una persona pobre, que no sabe leer ni escribir, además que actualmente no recibe ningún subsidio económico por parte del Estado.

“Ante la falta de apoyo de sus familiares, yo le brindo un desayuno diario, pero pido que en determinadas fechas envíen brigadas médicas para que evalúen la salud del abuelito, porque a veces vomita y tiene otros malestares, pienso que hasta puede padecer la enfermedad del cáncer, pero al no tener un diagnóstico médico no se puede seguir un tratamiento, asimismo debe ser incluido en Pensión 65 para que al menos tenga un dinero para comprar un poco de fruta y alimentos”, finalizó.