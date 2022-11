Pisco: Adolescente desaparece de su hogar en Túpac Amaru Inca.

Una menor de 14 años del distrito de Túpac Amaru lleva nueve días desaparecida, tras abandonar su domicilio en el P.J. Casalla cuando sus padres se encontraban trabajando, según contó en la denuncia formulada ante la comisaría del distrito.

Su madre, Victoria Arias Alca, dice que Yusneivi Yanira Rondón Arias (14), fue vista por última vez la mañana del martes 25 de octubre cuando le entregó su desayuno en el puesto del mercado que ocupa a unos metros de su domicilio.

“Cuando regresó de trabajar a casa me percató que mi hija no se encontraba ni tampoco su ropa, pero en horas de la mañana me llevó el desayuno hasta mi trabajo”, relató la angustiada madre a los efectivos policiales.

Según descripción brindada a los custodios del orden, la adolescente Yusneivi Rondón vestía al momento de su desaparición de su casa de la calle Los Marinos Mz C lote 03, un conjunto guinda, una mochila floreada y zapatillas plomas.

“Antes de su desaparición solo le llamé la atención por unas cosas y parece que eso la enojó para tomar la determinación de marcharse de la casa. Solo pido que vuelva pronto porque estamos desesperados”, supo decir la mamá de la menor.

