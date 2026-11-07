La indignación y preocupación se apoderan de los agricultores del sector 16, en Las Antillas, distrito de Paracas, tras denunciar una presunta contaminación ambiental provocada por la emisión de polvo y residuos de concreto de la planta Cyc del Sur. La vecina Ysela Huaroto alzó su voz de protesta frente a una situación que, según los afectados, estaría perjudicando su salud, sus terrenos agrícolas y el entorno ambiental, en una zona próxima a la Reserva Nacional de Paracas.

Situación en la zona

Con evidente malestar, la denunciante cuestionó las consecuencias que viene generando esta problemática y demandó una intervención efectiva de las autoridades. Los pobladores aseguran que el polvo proveniente de la planta se dispersa por la zona llegando a las áreas de cultivo, convirtiendo la situación en una amenaza para quienes viven y trabajan en este sector. La preocupación también alcanza a la presunta extracción irregular de recursos hídricos para la elaboración del concreto, hecho que deberá ser investigado y esclarecido.

Lo que más genera indignación entre los vecinos es la incertidumbre frente a una problemática que podría comprometer la salud pública, la actividad agrícola y el equilibrio ambiental. La cercanía de esta planta con la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas exige, además, una vigilancia rigurosa y el cumplimiento de las disposiciones ambientales. Los pobladores no quieren que sus denuncias terminen archivadas ni que el problema continúe agravándose ante la indiferencia.

Ante esta situación, representantes de la Fiscalía Ambiental, el Sernanp y la Policía realizaron inspecciones en el lugar, recopilando información y registros fotográficos para evaluar las posibles afectaciones. Sin embargo, la población espera que estas diligencias no queden únicamente en constataciones, sino que se traduzcan en una investigación exhaustiva.

La exigencia ciudadana es directa: la Municipalidad Distrital de Paracas a cargo del alcalde Omar Bohórquez Huertas y las demás autoridades competentes deben pronunciarse y actuar de inmediato.

Ysela Huaroto y los vecinos esperan respuestas claras frente a una problemática que, advierten, no sería la única que afecta a la zona. Paracas no puede convertirse en escenario de presuntas afectaciones ambientales sin fiscalización efectiva. La población reclama protección para su salud, sus tierras y su entorno natural, visitados por miles de turistas.

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