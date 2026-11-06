Un importante operativo policial permitió la intervención de Kevin Jair Bonifacio Cajo (26), alias “Kevin”, sindicado como presunto integrante de la organización criminal “Los malditos de Sinaloa”, en la calle Beatita de Humay, en la provincia de Pisco. La intervención se habría ejecutado tras una meticulosa labor de inteligencia policial, en el marco de las acciones contra las presuntas actividades ilícitas de extorsión, cobro de cupos, tráfico de drogas y sicariato atribuidas a dicha organización criminal

Investigación policial

Durante el registro personal, los efectivos policiales hallaron dos cartuchos de dinamita, presuntamente preparados para su detonación, así como 50 envoltorios, tipo kete, de pasta básica de cocaína (PBC). Asimismo, se procedió a la incautación de una motocicleta lineal de marca SSENDA, con placa de rodaje 0167-SP, unidad en la que se desplazaba el intervenido. El hallazgo de los explosivos y la droga motivó su inmediata puesta a disposición de las autoridades competentes.

Alias “Kevin” es investigado por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas, y contra la seguridad pública, por tenencia ilegal de artefactos explosivos. La intervención representa un nuevo golpe policial contra las presuntas redes delictivas que operan en Pisco; sin embargo, su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme a ley.

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