Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Osmar Eduardo Navarro Marcano de 38 años, conocido con el alias de el “Pana”, fue detenido por efectivos policiales durante un operativo realizado en horas de la madrugada del miércoles 21 de octubre en la urbanización San Valentín, en la provincia de Pisco.

El intervenido es señalado como presunto integrante de la banda criminal “Los malditos de Sinaloa” y quedó bajo investigación por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, la microcomercialización de estupefacientes y la posesión de material explosivo y armas de fuego.

Golpe policial

Durante el registro personal y domiciliario, los agentes encontraron una importante cantidad de sustancias ilícitas y diversos objetos que fueron incautados como parte de las diligencias policiales. Entre las especies halladas se reportaron tres chalecos antibalas, dos placas antibalas, 9 cartuchos de dinamita y tres municiones, elementos cuya procedencia y posible utilización deberán ser materia de investigación.

Asimismo, la intervención permitió incautar 18 chalecos de seguridad de color verde limón y 17 gorras de seguridad de color negro azulado, prendas que también fueron incorporadas a las evidencias recogidas durante el operativo.

A ello se suman más de 10.000 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), además de marihuana, sustancias que motivaron la intervención por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de drogas y la microcomercialización.

Como parte de las acciones policiales, también fueron incautadas tres motocicletas lineales. Según la información proporcionada, una de estas unidades registra una denuncia por robo agravado y tiene la placa de rodaje 5223-5D, por lo que su situación deberá ser esclarecida mediante las verificaciones correspondientes.

En tanto, la verificación realizada ante Migraciones habría determinado que Navarro Marcano presentaría una situación migratoria irregular en el país, otro aspecto consignado en la información de la intervención.

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