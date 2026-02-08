Un joven de 20 años, identificado como Juan Rolando Álvarez Tamani, alias “Tamani”, fue capturado el 5 de febrero en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, por su presunta vinculación con la banda delictiva conocida como “Los Raqueteros de Pisco”.

Con municiones

La intervención se llevó a cabo en la intersección de las calles Jorge Chávez y Grecia, cuando el sujeto se desplazaba a bordo de una mototaxi de placa 1373-ZC. Según información policial, dicho vehículo habría sido utilizado días antes en un ataque armado contra un ciudadano pisqueño, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Durante el registro personal, los agentes incautaron un artefacto explosivo, cinco municiones y alrededor de 300 envoltorios tipo “kete” que contendrían pasta básica de cocaína.

El detenido es investigado por los presuntos delitos de robo agravado, micro comercialización de drogas, tenencia ilegal de municiones y explosivos, así como por lesiones graves causadas por proyectil de arma de fuego.

