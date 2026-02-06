El martes 04 de febrero de 2026, aproximadamente a las 4:45 de la tarde, personal policial de la Región Policial Ica, a través de la Comisaría PNP San Andrés, logró la intervención y detención de José Luis Lezama Castro (53), por la presunta comisión del delito contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas (TID), en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco.

Flagrancia del delito

La intervención se efectuó tras tomar conocimiento de un presunto pase de droga en el sector 14 de Setiembre, donde un sujeto, a bordo de una mototaxi de color rojo sin placa de rodaje, habría participado en la entrega de sustancias ilícitas desde el interior de un inmueble.

Ante la flagrancia delictiva y en el marco del Decreto Supremo N.º 004-2026, se procedió al allanamiento del domicilio, logrando la detención del intervenido, quien opuso resistencia al accionar policial.

Durante el registro personal y domiciliario, se hallaron 119 envoltorios tipo “ketes”, conteniendo una sustancia pulverulenta blanquecina, al parecer pasta básica de cocaína (PBC).

Asimismo, al realizar la consulta en el sistema ESINPOL, se verificó que el detenido registra ocho (08) requisitorias vigentes, todas por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El intervenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley.

