La Municipalidad Distrital de Parcona, a través de la Subgerencia de Serenazgo y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, ejecutó dos operativos contra el consumo y micro comercialización de drogas en zonas críticas del distrito.

Golpe antidrogas

En el primer operativo, realizado en la espalda del grifo Repsol, en la entrada al sector Las Monjas, se hallaron cinco ketes de presunta pasta básica de cocaína (PBC) y una pipa artesanal.

Durante el segundo operativo, desarrollado en la zona de La Molina II y el pasaje Orongo, personal de Serenazgo intervino un espacio utilizado como fumadero, donde fueron sorprendidas tres personas en pleno consumo de sustancias psicoactivas. En el lugar se procedió a la incineración de prendas y objetos empleados para dicha actividad, con el objetivo de erradicar los puntos de consumo y desalentar la presencia de consumidores en la vía pública.

Las autoridades locales informaron que estas acciones se realizan de manera permanente por un distrito más seguro. La comuna exhortó a los vecinos a colaborar con las labores de prevención, alertando a las autoridades sobre cualquier indicio de venta o consumo de estupefacientes en espacios públicos.

