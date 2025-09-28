La Policía Nacional y el Serenazgo de Parcona realizaron un operativo especial en distintos sectores del distrito, logrando intervenir puntos donde personas se reunían para consumir sustancias prohibidas.

Operativo antidrogas

Durante la acción se encontró a seis individuos consumiendo pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana en zonas agrícolas, quienes fueron retirados tras la verificación de identidad, confirmando que no tenían requisitorias pendientes.

Como parte de la intervención, las autoridades procedieron a limpiar el lugar e incinerar los cobertores y prendas utilizados por los consumidores, con el propósito de impedir que el espacio siga siendo refugio de actividades ilícitas. Según se informó, el operativo busca reforzar la seguridad ciudadana y brindar tranquilidad a las familias parconenses, afectadas por estos hechos.

Tanto la PNP como el Serenazgo recalcaron que continuarán realizando intervenciones semanales y operativos nocturnos inopinados, en su esfuerzo conjunto por erradicar el consumo de drogas y devolver la paz al distrito de Parcona.

