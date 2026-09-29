La Policía Nacional del Perú desarticuló la presunta banda criminal denominada “Los Detonadores de la 05 de diciembre”, durante un operativo realizado la noche del domingo 27 de setiembre en inmediaciones del Banco Continental y en la cuarta cuadra de la calle San Juan de Dios, en la intersección con la calle Barrio Nuevo, en Pisco.

Golpe policial

Según el reporte policial, fueron intervenidos y detenidos F.S. Mendoza Huayamares (21), alias “Cabezas”, y M.E. Carrizales Alcántara (22), alias “Moise”, quienes serían presuntos integrantes de dicha organización. La intervención se produjo alrededor de las 11:40 de la noche, y ambos son investigados por los presuntos delitos contra la seguridad pública, relacionados con la fabricación, comercialización, uso o porte de material explosivo, además del presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID).

Durante el operativo, los agentes incautaron tres artefactos explosivos de fabricación artesanal, dos celulares y un mototaxi Bajaj, modelo RE Autoriksha, de placa 0028-5A. Asimismo, se decomisaron tres bolsitas transparentes que contenían hojas, tallos y semillas secas, presuntamente cannabis sativa, además de 15 envoltorios tipo “kete” con una sustancia parduzca, presuntamente pasta básica de cocaína (PBC).

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la DIVOPUS Pisco, bajo la jefatura del Crnl. PNP Daniel Enrique Elías Soto y del Cmdte. PNP Bernardo Miguel Gonzales Manay, jefe de la unidad. Los intervenidos, las especies incautadas y la presunta droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades que pudieran existir.

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