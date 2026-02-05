Lo que a simple vista parecía una cochera común terminó siendo un peligro latente para decenas de familias. Un operativo policial permitió desmantelar un centro clandestino de acopio y presunta adulteración de gas en el sector de Antillas, distrito de Paracas, donde fue detenido Miguel Rolando Parado Linares (59), conocido con el alias de “Bombín”.

Condiciones inseguras

La intervención se realizó el 3 de febrero, luego de labores de vigilancia e inteligencia desarrolladas por agentes de la Comisaría de Paracas, quienes ingresaron al inmueble ante indicios de actividades irregulares. En el lugar, los efectivos encontraron 111 balones de gas almacenados en condiciones inseguras, además de combustible y otros materiales altamente inflamables.

Según información policial, el detenido es investigado por la presunta comisión de los delitos de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos o residuos peligrosos, así como por el uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial, al detectarse balones de distintas marcas que habrían sido manipulados sin autorización.

Durante el registro del inmueble, los agentes incautaron 79 balones de gas de la marca Solgas (color plomo), 32 balones de gas de las marcas Repsol y Llamagas (plomo y morado), además de nueve bidones con combustible —gasolina y petróleo— que incrementaban el riesgo de una posible explosión. También fue intervenido un vehículo de placa C6K-778, presuntamente utilizado para el transporte del material.

Las autoridades señalaron que el almacenamiento clandestino de gas, sumado a la presencia de combustibles, representaba un grave riesgo para la vida e integridad de los vecinos del sector, quienes convivían sin saberlo con una verdadera bomba de tiempo.

