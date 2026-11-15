Una situación de indignación y preocupación vienen atravesando clientes de la empresa de transportes y encomiendas Shalom, en Pisco, luego de denunciar la desaparición de una de las diez maletas que enviaron durante un viaje con destino a Piura y Ecuador. El hecho habría ocurrido hace aproximadamente un mes y, hasta el momento, los afectados aseguran no haber recibido una respuesta concreta ni una solución satisfactoria por parte de la empresa.

Reclamo de usuarios

Según relataron los perjudicados, de las diez maletas que fueron entregadas para su traslado, solamente llegaron nueve; sin embargo, la preocupación es aún mayor porque varias de las que sí fueron recibidas, se presume que presentaban señales de haber sido abiertas. Entre las pertenencias afectadas se encontraban zapatillas, perfumes y diversos objetos personales, cuyo valor económico superaría los mil soles.

Lo que más incomoda a los clientes es que, al acudir a las instalaciones de Shalom en Pisco para exigir explicaciones, únicamente les habrían indicado que el problema no sería responsabilidad de la oficina local, sino de la terminal de Piura, lugar donde se habría realizado el embarque de todas las maletas.

Los afectados cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, aproximadamente un mes desde que ocurrió el incidente, todavía no se haya esclarecido qué pasó con sus pertenencias.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria, los clientes dejaron constancia de su reclamo en el Libro de Reclamaciones de la empresa Shalom, ubicada en Pisco. Ahora esperan que la compañía atienda su denuncia, esclarezca la desaparición de la maleta y la apertura de sus pertenencias.

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