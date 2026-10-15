Un comerciante del Mercado de Abastos de Chincha denunció el robo de un juego de maletas de su puesto, ubicado en uno de los pasadizos transversales del centro de abastos. El hecho se registró el 13 de octubre, minutos antes de las 8:00 de la mañana, cuando el vendedor se encontraba instalando su mercadería para iniciar la jornada.

Delito en el mercado

Según el denunciante, fue varias horas después cuando advirtió que faltaba una de las maletas que formaban parte del juego. Al revisar lo ocurrido, recurrió a otro comerciante de la zona que cuenta con cámaras de videovigilancia y consiguió imágenes del incidente.

En la grabación se observa a un sujeto que mira hacia el interior del puesto y, posteriormente, manipula el sistema de seguridad de la maleta para retirarla y alejarse del lugar. Las imágenes también muestran que el individuo ingresa hacia el interior del mercado con el equipaje.

El denunciante espera que las imágenes obtenidas de las cámaras particulares permitan reconocer al presunto autor y contribuir a las investigaciones.

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