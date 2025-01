Un total infierno fue lo que se vivió la tarde de ayer en la Asociación Pro Vivienda “Lucero al Amanecer”, a espaldas de los sectores Cinova y Alto El Molino, ubicado en la avenida Fermín Tangüis, en la provincia de Pisco, donde un voraz incendio devastó decenas de precarias viviendas, dejando en la calle a humildes familias.

Siniestro en la zona

La emergencia se registró al promediar las 2:00 p.m. y el fuego se expandió en segundos originando cortinas de humo de hasta 20 metros de altura. Las feroces llamas amenazaban con devastar toda la manzana ya que las viviendas estaban construidas de plásticos, cañas, madera, palos y material precario.

La zona alberga a familias de escasos recursos económicos, quienes aterrizados entre lágrimas veían como sus artefactos, camas, electrodomésticos, colchones, alimentos y otros, quedaron en cenizas. En menos de 30 minutos el fuego ya había consumido más de 20 hogares

Los pobladores con baldes de agua, tierra y otros se esforzaban por apagar las llamas, pero el fuego era de magnitud. Se desplazaron camiones cisternas de las municipalidades de Túpac Amaru Inca, Paracas, Pisco, también los bomberos de Pisco, Túpac Amaru y de San Clemente, a su vez participaron serenazgo, quienes tras cerca de dos horas lograron controlar el fuego y el enfriamiento total del lugar.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, se trasladó a la zona con maquinaria pesada, y detalló que serían más de 27 los hogares devastados por completo por el fuego. Se comprometió en trasladar ayuda humanitaria y hacer seguimiento a las necesidades de las familias.

“Estamos in situ evaluando los daños, en el inicio llegó Defensa Civil del municipio, tenemos que son 27 damnificados, los dirigentes nos manifiestan que la manzana completa son 30, muchos lo han perdido todo, han estado trabajando, dios gracias no hubo pérdidas humanas. Como alcalde provincial he venido a solidarizarme y a brindar mi respaldo, porque es una primera etapa la ayuda humanitaria, carpas, cocina, utensilios, ollas, camas, pero también la ayuda de ropa, muchos no tienen nada en absoluto, donde vamos a realizar las gestiones y tocar puertas para ayudar a nuestros hermanos damnificados”, declaró.

Indicó que el Municipio de Pisco dispuso maquinaria pesada para el retiro de los escombros, del mismo modo las familias pueden optar por carpas o triplay con calamina para que puedan tener un espacio donde dormir.

VIDEO RECOMENDADO