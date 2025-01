Indignados se sienten las familias del asentamiento humano Juan Vergara Matta, en el distrito de San Andrés (Pisco), quienes el pasado 1 de enero en horas de la madrugada sufrieron un devastador incendio. Inescrupulosos piden donaciones, pero no se las entregan a los damnificados.

Necesidad en la zona

El siniestro arrasó con 10 viviendas, dejándolos en la calle, ya que quemó sus artefactos, ropa, alimentos, colchones, útiles y todo a su paso. El Municipio de San Andrés realizó la remoción de los escombros con maquinaria pesada y entrega de ayuda humanitaria (carpas, colchones, utensilios de cocina, entre otros), sin embargo, la población pide la presencia del alcalde Joel de La Cruz Canelo y pueda escuchar sus pedidos.

“Piden donaciones, pero no nos han traído. Desde el incendio no nos hemos movido a ningún lado y aquí seguimos prácticamente abandonados, hay niños y en la noche también todo queda oscuro. Las carpas queman y no se puede dormir. Solo esperamos la voluntad de las personas para alimentarnos”, declaró una afectada.

Otra damnificada añadió que viven en la zona más de 17 años, y sus viviendas estaban construidas de cañas, plásticos, esteras, madera y otros, ya que aún no cuentan con título de propiedad.

“Solo tenemos certificado de posesión y el año pasado nos amenazaron con desalojarnos, por eso también pedimos el título de propiedad, vivimos aquí desde el terremoto del 15 de agosto del 2007. Los alcaldes venían en campaña diciendo, “Jaimito si cumple”, pedimos que el alcalde de Pisco, Pedro Fuentes, nos visite y vea nuestra realidad. También que las personas malas que piden donación y no lo traen, que no se burlen de nuestra desgracia, realmente necesitamos apoyo, alimentos, ropa, y nos duele que se roben las donaciones que tanta falta nos hace”, añadió otra vecina.

Piden título de propiedad

Finalmente, los damnificados de la manzana “I” entre lágrimas pidieron la gestión para obtener el título de propiedad y acceder a Techo Propio, ya que temen que, al construir nuevamente sus viviendas con madera, palos y otros puedan sufrir otro incendio que podría ser de mayor proporción. Ellos añaden cualquier donación llevarla directamente a la zona afectada.

“Dicen que el incendio fue porque niños de otra zona estaban jugado con pirotécnicos, uno lanzó al techo y como era de plástico, esteras, todo se prendió en segundos. Casi muero quemada y hemos salido corriendo, solo nos quedamos con la ropa que tenemos puesto. También pedimos que revisen las conexiones eléctricas que están quemadas, todo ha quedado en cenizas y los que quieran donar que lo traigan aquí mismo porfavor”, finalizó una adulta mayor afectada.

VIDEO RECOMENDADO