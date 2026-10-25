EGBATUR Pisco celebró su séptimo aniversario de vida institucional con una dulce y multitudinaria actividad que tuvo como protagonista a una mega torta, preparada por los futuros chefs pisqueños, cuya elaboración y sabor fueron disfrutados por cientos de personas que se sumaron a esta celebración especial.

Pastelería local

La actividad permitió mostrar el talento, la creatividad y los conocimientos adquiridos por los estudiantes de esta institución educativa, quienes demostraron sus habilidades en el arte de la panadería y pastelería, compartiendo con la comunidad el resultado de su formación profesional.

Bajo la dirección de Lucy Estela Acevedo Herrera y la promotoría de Dante Pérez Tapara, EGBATUR Pisco cumple siete años formando nuevos talentos en las carreras de Panadería y Pastelería, Bartender y Gastronomía, apostando por una enseñanza de calidad, docentes especializados y una preparación orientada al desarrollo de futuros profesionales del sector.

De esta manera, EGBATUR Pisco reafirmó su compromiso con la formación de nuevas generaciones, convirtiendo la pasión por la cocina en oportunidades profesionales. La celebración de su séptimo aniversario no solo permitió compartir una deliciosa preparación con la población, sino también destacar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que se preparan para llevar el nombre de Pisco a través de la gastronomía.

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