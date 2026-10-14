Los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre los recursos marinos mantienen en alerta al sector pesquero de Pisco. Las variaciones en la temperatura del mar y otras condiciones oceanográficas podrían afectar la distribución, reproducción, crecimiento y supervivencia de diversas especies.

Ante este escenario, una evaluación científica busca determinar el estado de la población de concha de abanico en la bahía Independencia, a fin de contar con información que permita orientar medidas de manejo sostenible y proteger las actividades económicas de las familias que dependen de este recurso.

Sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos

El estudio se inició el pasado 7 de octubre con la participación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, y el apoyo del Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). La investigación se desarrolla en la bahía Independencia, ubicada en la provincia de Pisco, dentro del ámbito de la Reserva Nacional de Paracas.

Los trabajos cuentan con el soporte operativo, logístico y de personal del Sernanp para desarrollar las labores de campo y recopilar información sobre las condiciones biológicas y el estado poblacional de la concha de abanico. Este recurso representa una fuente importante de ingresos para pescadores artesanales, extractores de mariscos y acuicultores, por lo que conocer su situación resulta fundamental para la conservación del ecosistema marino y la continuidad de las actividades productivas.

La intervención también forma parte del trabajo articulado promovido por el Minam con las instituciones competentes y las organizaciones locales, mediante el Grupo de Trabajo Paracas, que busca atender las preocupaciones del sector pesquero y fortalecer la preparación frente al Fenómeno El Niño.

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