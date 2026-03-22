Una evaluación biológica y poblacional de la concha de abanico (Argopecten purpuratus) fue realizada en la bahía de Paracas, en la provincia de Pisco, con el objetivo de obtener información clave sobre el estado actual de este recurso marino.

El estudio, desarrollado por especialistas del Laboratorio Costero de Pisco del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), permitirá contar con datos científicos actualizados que contribuyan a la adecuada gestión y conservación de esta especie de gran valor económico para la zona.

Recurso marítimo

Durante el trabajo de campo se analizaron los bancos naturales de concha de abanico, evaluando su distribución, concentración, estructura por tallas y características biológicas. Este tipo de información resulta fundamental para conocer la situación real del recurso en su entorno natural y determinar si su aprovechamiento se está realizando de manera sostenible.

La evaluación se llevó a cabo dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, uno de los ecosistemas marino-costeros más importantes del país por su biodiversidad y productividad.

Asimismo, se recopiló información complementaria en concesiones acuícolas ubicadas en el sector de la playa Atenas, lo que permitirá comparar la situación del recurso tanto en bancos naturales como en áreas destinadas al cultivo.

La importancia de estas evaluaciones radica en que brindan sustento técnico y científico para la toma de decisiones sobre el manejo del recurso. Los resultados permitirán formular medidas orientadas a proteger la concha de abanico y asegurar su aprovechamiento responsable, beneficiando a pescadores artesanales, productores acuícolas y a la sostenibilidad del ecosistema marino de la provincia de Pisco.

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