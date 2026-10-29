En medio de desgarradoras muestras de dolor, familiares, docentes, padres de familia y estudiantes de la institución educativa Carlos Medrano Vásquez se despidieron de la pequeña Pamelita, la niña de 7 años que perdió la vida en el devastador incendio ocurrido la noche del lunes 26 de octubre en el asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori, en el distrito de San Andrés.

La partida de la menor ha dejado una profunda tristeza entre quienes compartieron con ella sus días de infancia, sus juegos y sus experiencias en las aulas, convirtiendo su despedida en un momento de inmenso pesar para toda la comunidad educativa.

Tragedia en la zona

Con rostros entristecidos y el corazón embargado por la pena, sus compañeritos de escuela, junto a sus profesores, participaron en este doloroso momento para darle el último adiós. La ausencia de Pamelita deja un vacío entre quienes la conocieron y compartieron con ella la alegría de aprender y crecer en la escuela. Las muestras de cariño y solidaridad acompañaron a sus seres queridos, que hoy afrontan una pérdida irreparable.

Como se recuerda, el incendio se registró aproximadamente a las 10:00 de la noche del lunes y movilizó a las compañías de bomberos de Pisco y distritos. Pese a los esfuerzos desplegados para controlar las llamas, la pequeña falleció en medio de la emergencia. El siniestro destruyó por completo tres viviendas y ocasionó daños en otros dos inmuebles, dejando a cinco familias damnificadas, que perdieron sus pertenencias y quedaron en una situación de gran vulnerabilidad.

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