Una profunda tristeza embarga a la provincia de Pisco tras el devastador incendio registrado la noche del lunes 26 de octubre en el asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori, en el distrito de San Andrés. La emergencia cobró la vida de Pamela A. G., una niña de apenas 7 años, y dejó a cinco familias damnificadas, que lo perdieron todo y hoy enfrentan la difícil situación en sus hogares.

Tragedia en San Andrés

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 10:00 de la noche y movilizó a los integrantes de las compañías de bomberos de Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose. Pese a los esfuerzos desplegados, la pequeña Pamela falleció en medio de la tragedia y su cuerpo fue encontrado calcinado entre los restos de la vivienda.

El fuego destruyó tres viviendas por completo y ocasionó daños en otros 2 inmuebles ya que tuvieron que ser desarmadas para no propagar el fuego, dejando a cinco familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Las precarias estructuras, construidas principalmente con triplay, esteras, palos y plástico, habrían facilitado la rápida propagación de las llamas.

Los damnificados perdieron sus pertenencias, enseres domésticos y los bienes que con esfuerzo habían conseguido para sus hogares. De acuerdo con los testimonios de algunos vecinos, el incendio podría haberse originado por un problema en el sistema eléctrico (cortocircuito) de una de las viviendas.

Tras controlar la emergencia, representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, mientras se espera que las investigaciones permitan esclarecer las causas de este fatal suceso.

La muerte de Pamela enluta a Pisco y deja un profundo dolor entre sus familiares y vecinos. Mientras las cinco familias afectadas necesitan apoyo para afrontar esta difícil situación, la tragedia pone de manifiesto la importancia de fortalecer la prevención de incendios y las condiciones de seguridad en las zonas vulnerables.

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