La Policía Nacional del Perú, al mando del señor general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, ejecutó un importante megaoperativo policial en la jurisdicción del distrito de San Andrés, en Pisco, logrando resultados positivos en la lucha contra la delincuencia y el tráfico ilícito de drogas.

Varios detenidos

El operativo, encabezado por el alto mando policial y ejecutado con la participación de efectivos de la Comisaría PNP San Andrés, perteneciente a la DIVOPUS Pisco, permitió la detención de tres presuntos integrantes de la banda criminal “Las Baybis de San Andrés”: R.Y.B. (26), alias “Arepa”; L.D.A. (24), alias “Bombón”; y L.D.C.G. (61), alias “Coneja”.

Durante esta intervención se decomisaron 503 ketes de presunta pasta básica de cocaína (PBC), cuatro municiones calibre 9 mm, dinero en monedas y recortes de papel periódico.

Asimismo, se logró la detención de A.F.C. (37), alias “La Gorda”, por su presunta implicancia en los delitos de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de explosivos. Se decomisaron 205 ketes de presunta PBC, dos cartuchos de dinamita y S/ 150 en efectivo.

Como parte del despliegue policial, también fue capturado A.D.H. (33), quien registraba tres requisitorias vigentes: dos por omisión a la prestación de alimentos y una por conducción en estado de ebriedad.

Finalmente, los efectivos policiales recuperaron una motocicleta marca Italika, sin placa de rodaje, que registraba una denuncia por robo del 13 de diciembre de 2025 en la jurisdicción policial de La Villa, Pisco.

Este megaoperativo, encabezado por el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, reafirmó el compromiso de la Región Policial Ica de intensificar las acciones contra la criminalidad, combatir el tráfico ilícito de drogas y fortalecer la seguridad de las familias de la provincia de Pisco.

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