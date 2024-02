Gran preocupación vienen sintiendo los pobladores del distrito de San Clemente, al enterarse que lideran el índice de mayores infectados por dengue y que no ven accionar de las autoridades para contrarrestar este hecho. Más aún en pleno Centro de Salud de San Clemente las personas pueden observar un pozo de agua color verdoso, que está ubicado en el patio de espera de pacientes de la misma posta médica al lado izquierdo de la entrada semitapado por una madera.

Cifra

Esta agua estancada representa un foco infeccioso que da inicio al zancudo del dengue, siendo este mismo distrito, según reporte del mismo Hospital San Juan de Dios de Pisco, que ocupa el primer lugar de confirmados con 106 personas con esta enfermedad, informe con fecha de cierre 19 de febrero.

Los vecinos no encuentran razón de mantener esta poza de agua en el interior de la posta, y más aún el mismo personal se encuentra invocando a la población a no dejar recipientes con agua como piscinas o tanques.

Por su parte, en la página oficial de la Municipalidad Distrital de San Clemente no se observa algún trabajo de fumigación para erradicar este zancudo menos videos de difusión, a su vez el hospital no habría realizado trabajos de difusión a la ciudadanía para concientizar el no uso de piscinas.

Hasta el cierre de esta edición no se ha visto acciones tomadas por parte de las instituciones que deben de velar por la salud de sus ciudadanos, acción que debe de tomar por iniciativa la Fiscalía de Prevención del Delito ya que las autoridades no hacen nada ante la proliferación de Aedes aegypti.

VIDEO RECOMENDADO