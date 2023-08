Después que el municipio distrital de Paracas denegará la licencia de edificación a la empresa GCM Perú LTDA S.A.C por haber detectado diferentes vicios durante su tramitación, esta no se quedaría de brazos cruzados e interpondría una denuncia ante la Oficina Regional de Indecopi de Ica, haciendo sentir su malestar ante esta medida.

Irregularidades

En el 2014, GCM Perú LTDA S.A.C comenzaría a realizar los trámites en el municipio distrital para la ejecución del proyecto “Instalación y operación de la planta desalinizadora de agua de mar”, presentando una serie de documentos para obtener la licencia de edificación modalidad “D” que finalmente la conseguiría en año 2020 en la gestión de la alcaldesa Rosario Ramírez Gamboa.

Pero lo que se ha conocido es que hubo irregularidades en el procedimiento administrativo para obtener este permiso, anomalías que en su momento se dieron a conocer mediante Resolución Gerencial N°027-2020-GDU-MDP, declarando improcedente el pedido de la empresa privada, pero lo curioso del caso es que ese mismo año se emitiría la Resolución Gerencial N° 084-2020-GDU-MDP, de fecha 29 de octubre del 2020, donde declaran procedente dicho permiso.

Frente a estas irregularidades detectadas, se emitiría la Resolución de Alcaldía 148-2023-MDP/ALC, el 25 de abril del 2023, donde se resolvería establecer que la Resolución Gerencial N° 084-2020-GDU-MDP, de fecha 29 de octubre del 2020, se encuentra viciada de nulidad por agravar la legalidad y el interés público, quedando sin efecto automáticamente la licencia de edificación.

Esta resolución no sería del agrado de la empresa GDM Perú LTD S.A.C., quien presentaría una denuncia por barreras burocráticas ilegales ante la Oficina Regional de Indecopi de Ica, órgano que mediante Resolución Final N° 003-2023/CEB-Indecopi-Ica, declararía fundada la denuncia presentada por la empresa GDM Perú LTD S.A.C., pronunciamiento que sería apelado por el municipio distrital.

Apelación

Precisamente, el procurador municipal paraquense Ernesto Arturo Gonzales Castilla, interpondrá el recurso de apelación dentro del plazo de ley, con el objeto de alcanzar su modificatoria y con un nuevo estudio de autos se pueda alcanzar una correcta aplicación de la ley en un órgano superior a la oficina regional de Indecopi de Ica que emitió esta resolución.

Ante este panorama incierto, la planta desalinizadora de GDM Perú LTD S.A.C. ubicada en el sector conocido como Playa Lobería, no podrá operar y seguirá esperando el pronunciamiento de los órganos competentes, truncándose de esta manera su deseo de brindar agua industrial a las empresas y recuperar su inversión, todo porque el trámite para obtener los permisos para su funcionamiento presentó vicios, irregularidades que fueron observadas por la actual gestión del alcalde Omar Bohórquez Huertas.

